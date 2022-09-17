Биспинг: Рокхолд так и не получил признания, которого заслуживал

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг считает, что бывший обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) и экс-чемпион Strikeforce американец Люк Рокхолд так и не получил должного признания от MMA-общественности.

Напомним, после боя с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 278 Рокхолд, в возрасте 37 лет, объявил о завершении карьеры.

«Это было вдохновляющее выступление, Рокхолд показал миру, каким воином он на самом деле является. Однако Люк так и не получил признания, которого заслуживал. А он был одним из лучших, кого мы видели.

До прихода в UFC он, вероятно, был одним из лучших бойцов в истории Strikeforce. А когда он получил шанс завоевать титул в бою против Криса Вайдмана, он не только выиграл и стал чемпионом, но и продемонстрировал абсолютное доминирование», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.