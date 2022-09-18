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Сэндхаген победил Ядонга техническим нокаутом в главном бою UFC Вегас 60

Сэндхаген победил Ядонга техническим нокаутом в главном бою UFC Вегас 60
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В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 60. В главном бою вечера в легчайшей весовой категории сошлись американец Кори Сэндхаген и китаец Сонг Ядонг.

На взвешивании бойцы показали одинаковый вес – 61,46 кг. Поединок продлился четыре раунда. Перед пятым бой был остановлен из-за рассечения у Ядонга. Таким образом Сэндхаген одержал победу техническим нокаутом. Его обновлённый профессиональный рекорд в ММА – 15 побед при 4 поражениях.

30-летний Сэндхаген в двух предыдущих боях потерпел поражения от соотечественника Тиджея Диллашоу (в июле 2021 года) и россиянина Петра Яна (в октябре 2021-го). Кори не выступал около года после встречи с Яном – тот поединок за временный титул на UFC 267 Петр выиграл решением судей.

Сэндхаген является четвёртым номером в легчайшей весовой категории UFC. Чемпион – Алджэмейн Стерлинг, первый номер рейтинга – Петр Ян, в то время как Ядонг – десятый. Китаец выиграл три последних боя до встречи с Сэндхагеном, из них два – с американцем Хулио Арсе и бразильцем Марлоном Мораесом – нокаутом.

UFC 2022. UFC Fight Night 210, Лас-Вегас, США
Кори Сэндхаген (W) - Ядонг Сонг
18 сентября 2022, воскресенье. 04:35 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
TKO
Ядонг Сонг
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