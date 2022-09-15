Сэндхаген рассказал, почему не выступал в UFC год после боя с Яном

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген рассказал, почему взял годовой перерыв от боёв после поражения в поединке с Петром Яном за временный титул UFC.



«Год назад я дрался с Петром Яном за временный титул в легчайшем весе в Абу-Даби. Бой прошёл не совсем так, как мне хотелось бы, но я считаю, что дрался великолепно и показал, что могу конкурировать с парнем, который, несомненно, является одним из лучших боксёров в UFC. Очень рад, что продемонстрировал это людям.



Мне определённо нужен был этот перерыв после боя с Яном. Были вещи, которые мне нужно было доработать или отточить, чтобы стать лучше, чтобы стать полностью разносторонним бойцом.



Для меня один из лучших способов времяпровождения – это пойти в зал и просто разбирать свой стиль, пытаясь найти в нём дыры, которые в дальнейшем смогу залатать. Вот причина, по которой я занимаюсь единоборствами – хочу создать идеальный стиль и показывать настоящее искусство, когда выхожу в клетку. Очень надеюсь однажды достичь этого совершенства», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda.