Хрюнов: Канело сдерживал себя в бое с Головкиным. Виделось, что он мог закончить досрочно

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов поделился мнением о поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.



«Бой оправдал ожидания, потому что для меня это отдельное и очень большое удовольствие, часть моей жизни. Я земляк Геннадия Головкина. Для всех казахстанцев большой праздник видеть вживую его бой. Провёл он его шикарно в силу возраста. Может, немного не хватило физических кондиций. Главный итог этого боя – величие Головкина побудило благородство Канело Альвареса. Их противостояние превратилось в бенефис мужества Канело. Когда в пятом-шестом раунде Гена начал сдавать, Канело приостановился и с огромным уважением фактически не стал проводить технических действий, которые привели бы к большему урону для Головкина. Сдерживал себя, я так считаю.



Но это тоже величие Головкина, он великий боксёр современности, который мотивирует всех заниматься спортом. Для Казахстана он создал тренд «Смогу ли стать следующим Геннадием Головкиным?» Очень много ребят по этой причине занимаются боксом. При желании Канело мог бы досрочно закончить бой? Это виделось. Могу это сравнить с поведением другого нашего боксёра, Сергея Ковалёва в бою с Бернардом Хопкинсом. Так бывает, профессиональный бокс – это бизнес, аплодирую обоим участникам боя», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.