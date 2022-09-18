Фергюсон: Кормье и другие хотят, чтобы я сдался, но я завершу карьеру, когда сам захочу

Американский боец UFC Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру, несмотря на пять поражений подряд.



После проигранного Фергюсоном боя с Диазом экс-чемпион UFC Даниэль Кормье сказал, что Тони пора уходить и ему грустно наблюдать за этим падением.



«Когда я сам захочу и буду готов к этому, то завершу карьеру. А сейчас мне по-прежнему интересно. Кормье и остальные комментаторы говорят о моём уходе уже несколько лет, каждый раз одно и то же. Возможно, хотят, чтобы я ушёл, чтобы я сдался. Но я, например, в отличии от Кормье, не прибегал к грязным приёмам на взвешивании.



Не нужно себя вести так с людьми, которые тяжело трудятся. Я и сейчас готов снять футболку, вновь выйти в октагон и доказать, что я по-прежнему чемпион», — цитирует Фергюсона ESPN.

Новость по теме Кормье: с Тони Фергюсоном покончено. После боя с Гэтжи он уже не так хорош