Фергюсон: Кормье и другие хотят, чтобы я сдался, но я завершу карьеру, когда сам захочу

Американский боец UFC Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру, несмотря на пять поражений подряд.
После проигранного Фергюсоном боя с Диазом экс-чемпион UFC Даниэль Кормье сказал, что Тони пора уходить и ему грустно наблюдать за этим падением.
«Когда я сам захочу и буду готов к этому, то завершу карьеру. А сейчас мне по-прежнему интересно. Кормье и остальные комментаторы говорят о моём уходе уже несколько лет, каждый раз одно и то же. Возможно, хотят, чтобы я ушёл, чтобы я сдался. Но я, например, в отличии от Кормье, не прибегал к грязным приёмам на взвешивании.
Не нужно себя вести так с людьми, которые тяжело трудятся. Я и сейчас готов снять футболку, вновь выйти в октагон и доказать, что я по-прежнему чемпион», — цитирует Фергюсона ESPN.
- 18 сентября 2022
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:28
-
12:24
-
12:02
-
11:55
-
11:31
-
11:08
-
10:44
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
09:56
-
09:25
-
08:37
-
08:19
-
08:10
-
08:00
-
07:52
-
07:39
-
06:41
-
06:15
-
06:00
-
05:38
-
05:11
-
03:29
-
01:13
-
01:02
-
00:40
- 17 сентября 2022
-
23:54
-
23:28
-
23:10
-
23:00