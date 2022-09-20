«Он выиграл 10 раундов». Бывший тренер Головкина раскритиковал результат боя с Канело

Абель Санчес, бывший тренер объединённого чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина, высказался о его третьем поединке с Саулем Альваресом, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США). Напомним, казахстанец уступил единогласным решением судей (113-115, 115-115, 112-116)
«Канело выиграл 10 раундов. А может, и девять. Счёт должен быть 118-110 или 117-111 в пользу Канело.
Геннадий не был тем, кого привыкли видеть болельщики и судьи. Он не привыкли видеть Флойда Мейвезера в казахстанском теле. Они хотят увидеть воина, заявившего мексиканцам, что он таковым и является. Да, в заключительных раундах Геннадий давил, но Канело уже не нужны были раунды. Бой был у него в кармане», – сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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