Чейл Соннен назвал гонорар, за который Диаз проведёт третий бой с Макгрегором

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что американский ветеран Нейт Диаз согласится на трилогию со звёздным ирландцем Конором Макгрегором в том случае, если заработает за выступление более $ 10 млн.
«Мы говорили о том, что Диаз сразится с Джейком Полом, и говорили об этом около года. Джейк заявил, что сразится с ним, на что Нейт ответил: «Я бы никогда этого не сделал, это глупо». Бойцы имеют право так поступать, чтобы оказываться в заголовках.
Думаю, что Диаз уйдёт в бокс. Но я не могу представить, что он заработает там. Вероятно, он получит около 12 миллионов долларов за то, чтобы сразиться с Конором Макгрегором в третий раз. Не могу представить, что в боксе найдётся хотя бы половина от этой суммы», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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