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Чейл Соннен объяснил, почему Хабиб поставил под сомнение явку Оливейры на UFC 280

Чейл Соннен объяснил, почему Хабиб поставил под сомнение явку Оливейры на UFC 280
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен прокомментировал высказывание российского экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что бразилец Чарльз Оливейра не выйдет на поединок с Исламом Махачевым, запланированный на турнире UFC 280 в октябре.

По мнению Нурмагомедова, на замену Оливейре выйдет рейтинговый американский боец Бенеил Дариуш, который также выступит в карде.

«Всё, чем занимается Хабиб – это оказывает давление на Чарльза. Он повлиял на организацию боя, но, помимо этого, он оказывает давление на Оливейру, чтобы убедиться, что он в порядке, что он сделает вес», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее на заявление Нурмагомедова отреагировал чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски.

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