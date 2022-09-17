Чейл Соннен объяснил, почему Хабиб поставил под сомнение явку Оливейры на UFC 280

Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен прокомментировал высказывание российского экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что бразилец Чарльз Оливейра не выйдет на поединок с Исламом Махачевым, запланированный на турнире UFC 280 в октябре.
По мнению Нурмагомедова, на замену Оливейре выйдет рейтинговый американский боец Бенеил Дариуш, который также выступит в карде.
«Всё, чем занимается Хабиб – это оказывает давление на Чарльза. Он повлиял на организацию боя, но, помимо этого, он оказывает давление на Оливейру, чтобы убедиться, что он в порядке, что он сделает вес», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее на заявление Нурмагомедова отреагировал чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски.
- 17 сентября 2022
-
22:01
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:06
-
19:39
-
19:37
-
19:04
-
18:48
-
17:59
-
17:43
-
17:28
-
17:00
-
16:36
-
15:44
-
13:59
-
12:56
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:25
-
08:46
-
01:36
-
01:26
-
00:53
-
00:27
- 16 сентября 2022
-
23:57
-
22:57
-
21:52
-
20:53
-
19:38
-
18:53