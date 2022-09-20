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Украинский боец, уволенный из UFC, дисквалифицирован на полгода за допинг

Украинский боец, уволенный из UFC, дисквалифицирован на полгода за допинг
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Бывший украинский боец UFC Аскар Можаров был дисквалифицирован на полгода за употребление допинга, сообщает издание MMA Fighting.

После турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207, который состоялся в июне, Можаров прошёл допинг-тест, который в итоге показал положительный результат. В организме 27-летнего бойца были обнаружены метаболические модуляторы.

Поединок с американским бойцом Алонзо Менифилдом стал для Можарова единственным в рамках промоушена UFC. Позднее выяснилось, что украинец подделал личную статистику боёв. По версии Можарова, его рекорд составлял 25–7, в то время как на портале Sherdog были указаны 15 побед и 14 поражений.

За использование допинга боец также заплатит штраф в размере $ 2529.

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