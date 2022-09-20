Украинский боец, уволенный из UFC, дисквалифицирован на полгода за допинг

Бывший украинский боец UFC Аскар Можаров был дисквалифицирован на полгода за употребление допинга, сообщает издание MMA Fighting.



После турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207, который состоялся в июне, Можаров прошёл допинг-тест, который в итоге показал положительный результат. В организме 27-летнего бойца были обнаружены метаболические модуляторы.



Поединок с американским бойцом Алонзо Менифилдом стал для Можарова единственным в рамках промоушена UFC. Позднее выяснилось, что украинец подделал личную статистику боёв. По версии Можарова, его рекорд составлял 25–7, в то время как на портале Sherdog были указаны 15 побед и 14 поражений.



За использование допинга боец также заплатит штраф в размере $ 2529.

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