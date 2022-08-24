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Украинец Аскар Можаров отстранён за провал теста на допинг после боя на турнире UFC

Украинец Аскар Можаров отстранён за провал теста на допинг после боя на турнире UFC
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Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров, выступавший в американском промоушене UFC, временно отстранён Атлетической комиссией штата Невада (США) за провал теста на запрещённые вещества. Об этом информирует издание MMA Fighting.

Сообщается, что бойца отстранили до дисциплинарного слушания, предварительно назначенного на сентябрь.

В пробе бойца было обнаружено вещество – метаболические модуляторы. Его следы нашли после выступления украинца на турнире UFC Fight Night 207, где он проводил поединок с американцем Алонзо Менифилдом. Можаров проиграл бой техническим нокаутом. Сразу после турнира Аскара заподозрили в подделке личного рекорда и уволили из UFC.

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