Альберт Дураев получил нового соперника на турнир UFC 18 декабря

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Альберт Дураев (15-4) получил нового соперника на турнир промоушена, который состоится 18 декабря в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.
Напомним, изначально с Дураевым должен был сразиться бразилец Бруно Силва (22-8), однако он отказался от выступления.
Новым соперником 33-летнего Дураева стал 27-летний поляк Михал Олексийчук (17-5). Боец выступает в сильнейшей организации мира с декабря 2017 года и в своём последнем бою на UFC on ESPN 40 победил техническим нокаутом в первом раунде американского ветерана Сэма Алви.
Дураев в июне на UFC on ESPN 37 проиграл техническим нокаутом (остановка врача) во втором раунде американцу Хоакину Бакли. Предстоящий поединок станет для россиянина третьим в UFC.
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