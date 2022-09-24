Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон одержал победу над Консейсао единогласным решением судей

Шакур Стивенсон одержал победу над Консейсао единогласным решением судей
Комментарии

Американский боксёр Шакур Стивенсон в рамках главного поединка боксёрского вечера, состоявшегося в ночь на 24 сентября в Нью-Джерси, одержал победу над бразильцем Робсоном Консейсао.

Бой продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой американца единогласным решением судей (117-109, 117-109, 118-108). При этом в четвёртом раунде Стивенсон отправил соперника в нокдаун, но Консейсао продолжил бой. В девятом раунде рефери снял очко с Шакура за бросок соперника.

На счету Шакура Стивенсона 19 побед в профессиональной карьере, девять из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Стоит отметить, что до боя с Консейсао Стивенсон провалил взвешивание. Весы показали, что у бойца 1,6 фунта лишнего веса. После этого Шакур в своих социальных сетях объявил, что перейдёт в лёгкий вес.

Новость по теме
Шакур Стивенсон провалил взвешивание и лишился поясов WBC и WBO
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022