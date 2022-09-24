Шакур Стивенсон одержал победу над Консейсао единогласным решением судей

Американский боксёр Шакур Стивенсон в рамках главного поединка боксёрского вечера, состоявшегося в ночь на 24 сентября в Нью-Джерси, одержал победу над бразильцем Робсоном Консейсао.



Бой продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой американца единогласным решением судей (117-109, 117-109, 118-108). При этом в четвёртом раунде Стивенсон отправил соперника в нокдаун, но Консейсао продолжил бой. В девятом раунде рефери снял очко с Шакура за бросок соперника.



На счету Шакура Стивенсона 19 побед в профессиональной карьере, девять из которых нокаутом, и ни одного поражения.



Стоит отметить, что до боя с Консейсао Стивенсон провалил взвешивание. Весы показали, что у бойца 1,6 фунта лишнего веса. После этого Шакур в своих социальных сетях объявил, что перейдёт в лёгкий вес.

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