Эдди Хирн подал в суд на Джейка Пола, сумма иска – более $ 100 млн

Компания Matchroom Boxing британского промоутера Эдди Хирна подала в суд на американского блогера Джейка Пола, сообщает издание BoxingScene.
Причиной стали слова Пола о титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между ирландкой Кэти Тэйлор и пуэрториканкой Амандой Серрано, состоявшемся в апреле и совместно организованном Хирном и Полом. Напомним, после боя видеоблогер заявил, что один из судей, американец Гленн Фельдман, был подкуплен.
«С юридической и этической стороны существует чёткая линия, отделяющая мнение от клеветы. Джейк Пол знает об этом, и он намеренно перешёл её, когда ошибочно обвинил Эдди Хирна. Ему была предоставлена возможность отказаться от клеветы, но он не стал этого делать. Теперь он столкнётся с юридическими последствиями, поскольку Matchroom и г-н Хирн потребуют возмещения убытков, значительно превышающих $ 100 млн», – приводит издание слова адвоката Matchroom Фрэнка Сальзано.
- 25 сентября 2022
-
20:22
-
20:11
-
19:56
-
19:08
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:05
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:49
-
10:46