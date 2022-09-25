Эдди Хирн подал в суд на Джейка Пола, сумма иска – более $ 100 млн

Компания Matchroom Boxing британского промоутера Эдди Хирна подала в суд на американского блогера Джейка Пола, сообщает издание BoxingScene.

Причиной стали слова Пола о титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между ирландкой Кэти Тэйлор и пуэрториканкой Амандой Серрано, состоявшемся в апреле и совместно организованном Хирном и Полом. Напомним, после боя видеоблогер заявил, что один из судей, американец Гленн Фельдман, был подкуплен.

«С юридической и этической стороны существует чёткая линия, отделяющая мнение от клеветы. Джейк Пол знает об этом, и он намеренно перешёл её, когда ошибочно обвинил Эдди Хирна. Ему была предоставлена возможность отказаться от клеветы, но он не стал этого делать. Теперь он столкнётся с юридическими последствиями, поскольку Matchroom и г-н Хирн потребуют возмещения убытков, значительно превышающих $ 100 млн», – приводит издание слова адвоката Matchroom Фрэнка Сальзано.