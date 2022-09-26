«Фейковый гангстер». Физиев отреагировал на проваленный допинг-тест Бобби Грина

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев высказался по поводу проваленного допинг-теста своего бывшего соперника Бобби Грина.

Несколько месяцев назад Грин заподозрил бойцов, базирующихся в Таиланде, в употреблении допинга. Американец публично выразил уверенность в том, что его бывший соперник Рафаэль Физиев использует запрещённые препараты.

«Фейковый гангстер с фальшивыми оправданиями. В следующий раз, когда ты будешь нести дерьмо о ком-то, убедись, что сам не обосрался», — написал Физиев в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение — ещё во время его дебюта в лиге. Ранее сообщалось, что, несмотря на слухи, его бой с американцем Джастином Гэтжи не планируется.