«Фейковый гангстер». Физиев отреагировал на проваленный допинг-тест Бобби Грина

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев высказался по поводу проваленного допинг-теста своего бывшего соперника Бобби Грина.
Несколько месяцев назад Грин заподозрил бойцов, базирующихся в Таиланде, в употреблении допинга. Американец публично выразил уверенность в том, что его бывший соперник Рафаэль Физиев использует запрещённые препараты.
«Фейковый гангстер с фальшивыми оправданиями. В следующий раз, когда ты будешь нести дерьмо о ком-то, убедись, что сам не обосрался», — написал Физиев в социальных сетях.
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение — ещё во время его дебюта в лиге. Ранее сообщалось, что, несмотря на слухи, его бой с американцем Джастином Гэтжи не планируется.
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