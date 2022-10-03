Кормье дал совет бойцу, бросившему вызов Чимаеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о готовности новичка UFC Бо Никала провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Кормье, Никалу не следует спешить, и сейчас лучше успокоиться, и просто продолжать работать.



«Вызов Хамзата Чимаева? Мне нравится такая уверенность, но, пожалуйста, успокой свою задницу. Он может сказать мне, что я сумасшедший, однако Хамзат Чимаев прямо сейчас слишком хорош. Сегодня он не сможет его одолеть. В будущем — почему нет. Но прямо сейчас ему просто нужно продолжать работать», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: