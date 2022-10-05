Международная ассоциация бокса отменила отстранение боксёров из России и Беларуси
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Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену своего предыдущего решения о боксёрах из Российской Федерации и Беларуси и постановил позволить спортсменам из этих стран принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA. Соответствующий текст был опубликован на официальном сайте федерации.
В релизе отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.
Ранее чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев поделился мыслями по поводу того, что пост президента Международной ассоциации бокса сохранил Умар Кремлёв.
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