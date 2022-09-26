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Бетербиев отреагировал на то, что Кремлёв сохранил пост президента IBA

Бетербиев отреагировал на то, что Кремлёв сохранил пост президента IBA
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF, россиянин Артур Бетербиев высказался по поводу того, что пост президента IBA сохранил Умар Кремлёв. Напомним, вчера, 25 сентября, конгресс IBA проголосовал против проведения новых выборов президента организации. Кремлёв сохранил пост на четыре года. Умар возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года.

«Мы с Умаром Назаровичем Кремлёвым давние друзья. И я очень хорошо знаю, как он поддерживает российских боксёров, болеет за каждого. Поэтому очень радуюсь, что его переизбрали на должность президента IBA. Потому что теперь не только бокс России, но и мировой бокс ждёт звёздное будущее», — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

Нельзя и песни Цоя. Российским боксёрам запретили всё — даже выбирают за них флаги! Нельзя и песни Цоя. Российским боксёрам запретили всё — даже выбирают за них флаги!
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