«Ахмат — сила». Чимаев встретился с Кадыровым. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями со встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Ахмат — сила», — подписал фото Кадыров.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем бою Чимаев сражался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти на ринг с другим американцем — Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
В общем сложности на счету Хамзата 12 боёв в ММА, в каждом из которых праздновал победы.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
- 7 октября 2022
-
10:50
-
10:24
-
09:57
-
09:21
-
09:13
-
00:55
-
00:39
- 6 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
22:37
-
22:15
-
21:44
-
21:20
-
20:52
-
19:54
-
19:31
-
19:21
-
18:47
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:17
-
16:21
-
15:43
-
14:34
-
13:36
-
11:31
-
11:24
-
10:51
-
09:55
-
09:20
-
01:33
-
00:56
- 5 октября 2022
-
23:59
-
22:52