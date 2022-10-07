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«Ахмат — сила». Чимаев встретился с Кадыровым. Фото

«Ахмат — сила». Чимаев встретился с Кадыровым. Фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями со встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Ахмат — сила», — подписал фото Кадыров.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем бою Чимаев сражался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти на ринг с другим американцем — Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

В общем сложности на счету Хамзата 12 боёв в ММА, в каждом из которых праздновал победы.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

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