В команде Хамзата Чимаева высказались о возможном бое с Пауло Костой

Алан Насименто, член тренерского штаба шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, высказался о его потенциальном поединке с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Напомним, о поединке бойцов заговорили из-за их стычки перед турниром UFC 279 в начале сентября, после чего Коста не раз публично заявлял о готовности выяснить отношения в клетке.

«Если UFC считает, что это возможно, тогда Хамзат может согласиться. UFC – компания, которой нужны цифры, нужны результаты, которая хочет продавать, поэтому я верю, что она сделает это, если захочет. Без сомнений», – приводит слова наставника издание MMA Fighting.

Ранее бывший соперник Чимаева бразилец Гилберт Бёрнс дал ему совет.