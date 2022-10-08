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В команде Хамзата Чимаева высказались о возможном бое с Пауло Костой

В команде Хамзата Чимаева высказались о возможном бое с Пауло Костой
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Алан Насименто, член тренерского штаба шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, высказался о его потенциальном поединке с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Напомним, о поединке бойцов заговорили из-за их стычки перед турниром UFC 279 в начале сентября, после чего Коста не раз публично заявлял о готовности выяснить отношения в клетке.

«Если UFC считает, что это возможно, тогда Хамзат может согласиться. UFC – компания, которой нужны цифры, нужны результаты, которая хочет продавать, поэтому я верю, что она сделает это, если захочет. Без сомнений», – приводит слова наставника издание MMA Fighting.

Ранее бывший соперник Чимаева бразилец Гилберт Бёрнс дал ему совет.

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