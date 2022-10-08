В команде Хамзата Чимаева высказались о возможном бое с Пауло Костой
Поделиться
Алан Насименто, член тренерского штаба шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, высказался о его потенциальном поединке с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.
Напомним, о поединке бойцов заговорили из-за их стычки перед турниром UFC 279 в начале сентября, после чего Коста не раз публично заявлял о готовности выяснить отношения в клетке.
«Если UFC считает, что это возможно, тогда Хамзат может согласиться. UFC – компания, которой нужны цифры, нужны результаты, которая хочет продавать, поэтому я верю, что она сделает это, если захочет. Без сомнений», – приводит слова наставника издание MMA Fighting.
Ранее бывший соперник Чимаева бразилец Гилберт Бёрнс дал ему совет.
Новость по теме«Надеюсь, он изменится». Бёрнс дал совет Чимаеву
Комментарии
- 8 октября 2022
-
19:07
-
19:00
-
18:06
-
17:47
-
17:29
-
16:33
-
15:33
-
13:36
-
11:46
-
11:32
-
11:27
-
10:57
-
10:05
-
09:18
-
08:28
-
06:31
-
02:58
-
00:13
-
00:09
- 7 октября 2022
-
23:26
-
22:53
-
21:48
-
20:42
-
19:56
-
19:47
-
19:00
-
17:52
-
15:52
-
15:34
-
14:39
-
13:59
-
13:33
-
12:59
-
12:04
-
10:50
Партнерский контент