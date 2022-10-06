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«Надеюсь, он изменится». Бёрнс дал совет Чимаеву

«Надеюсь, он изменится». Бёрнс дал совет Чимаеву
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс высказался о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Один из лучших советов, которые мне давали, заключается в том, что необходимо иметь тех, кто сможет давать советы. Например, у меня есть приятели, которые дают мне советы насчёт денег. Родители дают мне советы по поводу семьи. У меня есть также знакомые, которые советуют мне, как лучше вести бои. У меня есть много парней, которые дают мне самые разные советы. Так вот, ему нужны именно такие парни, а не просто кучка сумасшедших, которые тешат его самолюбие и сводят с ума. Он всё ещё очень молод, и я надеюсь, что он изменится», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

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