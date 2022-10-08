«Могли травануть». Ковалёв рассказал о закулисных интригах перед реваншем с Уордом

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв вспомнил о тяжёлом поражении в реванше с американцем Андре Уордом, который состоялся в июне 2017 года.

«Была у нас открытая тренировка, и один из корреспондентов спрашивает: «А как ты смотришь на то, что Джон (Джон Дэвид Джексон, на тот момент тренер Ковалёва. – Прим. «Чемпионата») не принял предложение команды Уорда перейти к ним? Я спросил, что он ответил, и мне сказали, что он сказал «нет». Моя ошибка была, что я клюнул на эту тему.

Настолько была напряжена ситуация, что я даже не кушал в ресторане отеля. У меня была паранойя, потому что везде всё показывало на то, что могут травануть. Я подготовил свою бутылку с водой и сказал: «Джон, вот вода, будешь давать мне пить из этой бутылки».

Первый раунд проходит, я возвращаюсь в свой угол, а Джон мне даёт воду пить из другой бутылки. Я сказал: «Блин, я же тебе говорил». А у него же говор такой, будто зубов нет. Я не понял, что он сказал, но выяснять времени не было, минута всего отдыха.

Многие сейчас скажут, что это бред, но начиная со второго раунда я бой не помню. И просыпаюсь я от того удара в восьмом раунде и понимаю, что я в тяжёлой ситуации и меня пытаются добить. И тут прилетает удар ниже пояса. Да, по факту это не больно было, но я нашёл причину для того, чтобы остановиться и перевести дух. И чтобы включиться. И получается так, что судья говорит «стоп». А я сижу и офигеваю от того, что произошло», – сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу BoxingTV.