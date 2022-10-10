Джейк Пол: если Диаз сможет стать свободным агентом, организовали бы классное сражение

25-летний американский боксёр и видеоблогер Джейк Пол рассказал, что пока не может провести бой с Нейтом Диазом.
«Я был бы удивлён, если бы Нейт действительно был свободным агентом. Я чувствую, что у Даны Уайта есть скрытый пункт в контракте, который не позволяет бойцам выступать в других организациях. Но если Нейт сможет стать свободным агентом, то мы организовали бы классный бой.
Я не смотрю за спину Андерсону Сильве, но между мной и Нейтом были разногласия. У него громкое имя.
Люди говорят, что я сражаюсь с пенсионерами ММА. Андерсон не завершал карьеру, а Диаз ушёл с UFC победителем, и он один из самых крутых ребят на планете. Вот почему этот бой мне так интересен.
Надеюсь, я справлюсь с Андерсоном, а Диаз сможет расторгнуть контракт с UFC», — приводит слова Пола MMMJunkie.
Напомним, на счету Джейка Пола пять боксёрских поединков – он дважды побеждал Тайрона Вудли, а также Бена Аскрена, Нейта Робинсона и Али Эсон Гиба.
Хабиб показал, как накачать плечи
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