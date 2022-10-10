Руслан Проводников оценил шансы Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Саша умеет всё, он может и подвигаться, может и порубиться, то есть он очень разнообразный, но его всё-таки плюс это интеллект. То, как он боксирует, то, как думает. Он молодец. Если этот бой состоится, то будет интересно.

Но и Фьюри мне очень импонирует. Импонирует, прежде всего, как человек со своей интересной философией. Это на первый взгляд кажется, что он создаёт вид глупого человека, но он далеко не глупый. Мне он очень импонирует, правда», – приводит слова Проводникова издание MMA.Metaratings.ru.