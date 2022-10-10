Джейк Пол: хочу лишить Мейвезера идеального рекорда в боксе
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Звёздный американский YouTube-блогер Джейк Пол считает, что его поединок с легендарным боксёром и соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим обязательно состоится в будущем. Однако, по словам Пола, бой должен позиционироваться как настоящий, а не выставочный.
«Я считаю, что он согласится, если это будет выставочный поединок. Однако дело в том, что я хочу настоящего боя, чтобы лишить его идеального рекорда, которым, на мой взгляд, он не рискнёт. Но, как по мне, это сделает бой в три раза больше, в три раза скандальней. Вот, к чему я стремлюсь», – приводит слова Пола издание MMA Fighting.
Напомним, 30 октября в Глендейле (США) Пол проведёт боксёрский поединок с легендарным бразильским бойцом Андерсоном Силвой.
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