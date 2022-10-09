Арум: Шакур Стивенсон может превзойти Мейвезера

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что его подопечный и экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон способен превзойти достижения легендарного соотечественника Флойда Мейвезера-младшего.

«С точки зрения таланта Шакур прекрасен. Может ли он превзойти Мейвезера? Это долгий путь. Вы должны отдать должное Флойду, у него была потрясающая карьера. И потребуется многое, чтобы превзойти её. Сейчас я считаю, что у Шакура есть способности для этого. Но, захочет ли Шакур работать так же усердно, как и Флойд, зависит лишь от него.

Они оба великолепные технари. Оба способны драться, если придётся, и их навыки удивительны. У Флойда была долгая карьера, но Шакур демонстрирует боксёрские способности, которыми наделены лишь немногие бойцы», – приводит слова Арума издание BoxingScene.