«Он не знает, что ему делать». Де ла Хойя назвал слабую сторону Бивола

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях и глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя назвал слабое место чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола.

«Я вижу полноценного бойца, вижу отличную работу ног, вижу хорошую силу, но вижу и недостатки. Я вижу, что Бивол, когда на него давят, особенно если его противник более габаритный, не знает, что делать. Мне кажется, что, когда он дрался с Канело, он вынуждал того делать ошибки.

Рамирес должен идти на него с большим давлением, использовать свой рост и вес, но при этом выбрасывать кучу ударов, потому что первый удар может не достигнуть цели… а как насчёт второго, третьего, четвёртого? Это может отправить Бивола в нокаут», — приводит слова де ла Хойи The Ring.