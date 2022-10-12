В UFC объявили о бое Туиваса — Павлович
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Бойцовский промоушен UFC официально анонсировал рейтинговый поединок в супертяжёлом весе (до 120 кг) между австралийцем Таем Туивасой (14-5) и россиянином Сергеем Павловичем (16-1), который состоится 4 декабря на турнире UFC on ESPN 42 в Орландо (США).
В своём последнем бою на UFC Fight Night 209 в сентябре Туиваса проиграл нокаутом в третьем раунде экс-претенденту на титул французу Сирилю Гану. Поражение стало для австралийца четвёртым в организации.
Павлович в июле на UFC 277 одержал крупнейшую победу в карьере, одолев техническим нокаутом в первом раунде бывшего претендента на титул американца Деррика Льюиса. Своё единственное поражение россиянин потерпел от именитого голландца Алистара Оверима в ноябре 2018 года.
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