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Евлоев выбыл с поединка с Митчеллом. Их бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night

Евлоев выбыл с поединка с Митчеллом. Их бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night
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28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе, не примет участия в главном поединке турнира UFC Fight Night, запланированном на 5 ноября. Об этом сообщает журналист MMA Fighting Дэймон Мартин в «Твиттере».

Его соперником должен был стать 27-летний американец Брайс Митчелл, а местом проведения поединка являлся Лас-Вегас (США). Планировалось, что бой пройдёт в пятираундовом формате. При этом причина снятия Евлоева с боя не раскрывается.

Напомним, Евлоев идёт на серии из шести побед с момента своего дебюта в UFC. В своём последнем поединке, состоявшемся в июне этого года, он единогласным решением победил Дэна Иге. У Митчелла победная серия составляет пять боёв кряду. В последний раз он дрался в марте и единогласным решением победил Эдсона Барбозу.

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