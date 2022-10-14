Евлоев выбыл с поединка с Митчеллом. Их бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе, не примет участия в главном поединке турнира UFC Fight Night, запланированном на 5 ноября. Об этом сообщает журналист MMA Fighting Дэймон Мартин в «Твиттере».

Его соперником должен был стать 27-летний американец Брайс Митчелл, а местом проведения поединка являлся Лас-Вегас (США). Планировалось, что бой пройдёт в пятираундовом формате. При этом причина снятия Евлоева с боя не раскрывается.

Напомним, Евлоев идёт на серии из шести побед с момента своего дебюта в UFC. В своём последнем поединке, состоявшемся в июне этого года, он единогласным решением победил Дэна Иге. У Митчелла победная серия составляет пять боёв кряду. В последний раз он дрался в марте и единогласным решением победил Эдсона Барбозу.