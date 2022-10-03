Евлоев отреагировал на поражение Олейника в бою с Латифи
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев выступил с поддержкой соотечественника Алексея Олейника, который потерпел поражение в поединке со шведом Илиром Латифи. Олейник сражался с ним в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 и проиграл единогласным решением судей.
«Воин», — написал Евлоев в социальных сетях под одним из постов Олейника.
Напомним, поединок между Олейником и Латифи изначально должен был состояться в марте, но представитель Швеции под предлогом болезни снялся с соревнований. Россиянин получил замену 9 апреля и болевым приёмом победил Джареда Вандераа из США.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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