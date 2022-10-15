Хорхе Масвидаль описал свою реакцию на нокаут в реванше Усмана и Эдвардса

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль высказался о чемпионском реванше между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся 20 августа в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Эдвардс, уступая на судейских карточках, смог нокаутировать Усмана в пятом раунде и стать новым обладателем титула.

«Я попал точно в яблочко. За две недели, за месяц до боя меня спрашивали, как всё сложится, и вы можете увидеть это в интервью. Я сказал, что если Леон и победит, то именно так. И это выглядело так, будто Господь сообщил мне об этом во сне», – сказал боец в интервью MMA Fighting.

Ранее Масвидаль критично оценил карьерные перспективы Нейта Диаза после ухода из UFC.