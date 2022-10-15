Хорхе Масвидаль описал свою реакцию на нокаут в реванше Усмана и Эдвардса
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль высказался о чемпионском реванше между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся 20 августа в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Эдвардс, уступая на судейских карточках, смог нокаутировать Усмана в пятом раунде и стать новым обладателем титула.
«Я попал точно в яблочко. За две недели, за месяц до боя меня спрашивали, как всё сложится, и вы можете увидеть это в интервью. Я сказал, что если Леон и победит, то именно так. И это выглядело так, будто Господь сообщил мне об этом во сне», – сказал боец в интервью MMA Fighting.
Ранее Масвидаль критично оценил карьерные перспективы Нейта Диаза после ухода из UFC.
Новость по теме«Парень уже почти овощ». Масвидаль критично оценил перспективы Диаза после ухода из UFC
Комментарии
- 15 октября 2022
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
-
17:22
-
16:56
-
16:31
-
15:45
-
14:59
-
14:45
-
13:28
-
12:29
-
11:55
-
11:21
-
11:15
-
10:53
-
10:29
-
10:15
-
09:46
-
09:32
-
08:28
-
04:01
-
01:33
-
00:43
-
00:24
-
00:16
-
00:07
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:41
-
21:46
-
21:04
Партнерский контент