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Масвидаль объяснил, почему заслуживает в третий раз сразиться за титул UFC

Масвидаль объяснил, почему заслуживает в третий раз сразиться за титул UFC
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль считает, что заслуживает поединка с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом.

«У всех есть мнение. Считают ли люди, что я заслуживаю этого, или нет – мне всё равно. Я определённо считаю, что заслуживаю. Заслуживаю и с точки зрения денег, и с точки зрения зрелищности для фанатов. Кто не захочет увидеть мой бой с Леоном?

Дэн Хендерсон избил Биспинга, а Биспинг был чемпионом. Хендерсон находился в той же позиции, что и я, его, возможно, даже не было в топ-15. В UFC выбрали Хендерсона, и он дал Биспингу тяжёлый бой в Англии. Если это история, тогда у нас с этим английским засранцем будет кино», – сказал боец в интервью MMA Fighting.

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