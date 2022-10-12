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Хамзат Чимаев опубликовал фото спаррингов с сыновьями Кадырова

Хамзат Чимаев опубликовал фото спаррингов с сыновьями Кадырова
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Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев опубликовал фотографии спаррингов с сыновьями президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова – Али и Адамом.

«Братская рубка», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в своём последнем бою на UFC 279 в сентябре Чимаев встретился с представителем США Кевином Холландом и победил удушающим приёмом в первом раунде. Изначально швед должен был сразиться с именитым ветераном организации Нейтом Диазом, однако не смог уложиться в лимит полусреднего дивизиона, после чего кард претерпел изменения.

В общем сложности на счету Хамзата 12 боёв в ММА, в каждом из которых он одержал победу.

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