Дэвин Хэйни одолел Джорджа Камбососа в бою-реванше
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В ночь с 15 на 16 октября 2022 года в Мельбурне (Австралия) состоялся бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни и австралийцем, бывшим объединённым чемпионом мира Джорджом Камбососом.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Хэйни (119:109, 118:108, 118:108).
Таким образом, 23-летний Дэвин Хэйни победил Джорджа Камбососа во второй раз, одержав 29-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. На счету 29-летнего Камбососа 20 побед при двух поражениях.
Напомним, первый бой между Хэйни и Камбососом состоялся в начале июня, американец победил единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг).
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