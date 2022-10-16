Дэвин Хэйни одолел Джорджа Камбососа в бою-реванше

В ночь с 15 на 16 октября 2022 года в Мельбурне (Австралия) состоялся бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни и австралийцем, бывшим объединённым чемпионом мира Джорджом Камбососом.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Хэйни (119:109, 118:108, 118:108).

Таким образом, 23-летний Дэвин Хэйни победил Джорджа Камбососа во второй раз, одержав 29-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. На счету 29-летнего Камбососа 20 побед при двух поражениях.

Напомним, первый бой между Хэйни и Камбососом состоялся в начале июня, американец победил единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг).