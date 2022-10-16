Деметриус Джонсон назвал фаворита в бою Стерлинга и Диллашоу

Бывший чемпион UFC американский ветеран Деметриус Джонсон высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится на турнире UFC 280.
«Глядя на Ти Джея, я вижу, что он прошёл через множество войн. Стерлинг же сейчас переживает расцвет. Он выглядит здоровым, большим, и он готов повиснуть на сопернике как рюкзак. Он знает, в чём хорош, не так ли? Он отлично смотрелся в бою с Петром Яном.
Я отдаю преимущество Алджэмейну Стерлингу. Когда я смотрю на него, то он кажется здоровым и счастливым. И он готов принять на себя роль рюкзака. А когда атлет занимает определённое положение, то становится более опасным», – сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу The Schmo.
- 16 октября 2022
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:01
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:44
-
15:58
-
15:01
-
14:50
-
14:23
-
14:13
-
13:56
-
13:50
-
12:35
-
12:28
-
12:21
-
12:01
-
11:35
-
11:30
-
11:11
-
10:41
-
10:17
-
09:47
-
09:26
-
09:06
-
08:35
-
08:10
-
07:59
-
07:46
-
04:53
-
02:29
-
01:43
-
00:55