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Деметриус Джонсон назвал фаворита в бою Стерлинга и Диллашоу

Деметриус Джонсон назвал фаворита в бою Стерлинга и Диллашоу
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Бывший чемпион UFC американский ветеран Деметриус Джонсон высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится на турнире UFC 280.

«Глядя на Ти Джея, я вижу, что он прошёл через множество войн. Стерлинг же сейчас переживает расцвет. Он выглядит здоровым, большим, и он готов повиснуть на сопернике как рюкзак. Он знает, в чём хорош, не так ли? Он отлично смотрелся в бою с Петром Яном.

Я отдаю преимущество Алджэмейну Стерлингу. Когда я смотрю на него, то он кажется здоровым и счастливым. И он готов принять на себя роль рюкзака. А когда атлет занимает определённое положение, то становится более опасным», – сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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