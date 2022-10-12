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Тренер: Стерлинг добился уважения от фанатов после реванша с Яном

Тренер: Стерлинг добился уважения от фанатов после реванша с Яном
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Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Алджэмейна Стерлинга, считает, что его подопечному удалось добиться уважения болельщиков после победы в реванше с россиянином Петром Яном.

«Очевидно, нам пришлось пережить немало дерьма. Что есть, то есть, но это было забавно. Пару дней назад мы с Алджэмейном смеялись, когда вспоминали, что у нас нет девяти тысяч комментариев со смайликами клоуна под фотографиями. Мне кажется, что он добился уважения от фанатов.

Минувший период помог всей команде. Нам представилась возможность сразиться с Петром Яном, а затем вернуться к обучению, чтобы начать всё заново. Зрелость и прогресс помогли нам быть честными», – приводит слова специалиста издание MMA Fighting.

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