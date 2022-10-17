Масвидаль отреагировал на резкие слова чемпиона UFC Эдвардса в свой адрес

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль разместил новый пост у себя в соцсетях, где отреагировал на резкие слова чемпиона промоушена в своей весовой категории британца Леона Эдвардса. Ранее Эдвардс, отвечая на призыв Масвидаля провести с ним бой, заявил следующее: «Обращайся ко мне «мистер Эдвардс» или «сэр». Стань на колени и умоляй, и я могу рассмотреть возможность».
«Я никогда не вставал на колени и никого ни о чём не умолял. Если твой образ жизни заключается в том, чтобы вставать на колени, когда на тебе лежат, осуждать не стану. Прими бой, получи деньги, получи матч-реванш и в то же время разбитое лицо. Это же элементарно, дурень», — написал Масвидаль.
Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем:
- 17 октября 2022
-
10:22
-
10:07
-
09:41
-
09:39
-
09:25
-
09:15
-
04:24
-
02:00
-
00:17
- 16 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
22:54
-
22:30
-
22:08
-
21:07
-
20:53
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:01
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:44
-
15:58
-
15:01
-
14:50
-
14:23
-
14:13
-
13:56
-
13:50
-
12:35
-
12:28
-
12:21