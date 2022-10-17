Масвидаль отреагировал на резкие слова чемпиона UFC Эдвардса в свой адрес

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль разместил новый пост у себя в соцсетях, где отреагировал на резкие слова чемпиона промоушена в своей весовой категории британца Леона Эдвардса. Ранее Эдвардс, отвечая на призыв Масвидаля провести с ним бой, заявил следующее: «Обращайся ко мне «мистер Эдвардс» или «сэр». Стань на колени и умоляй, и я могу рассмотреть возможность».



«Я никогда не вставал на колени и никого ни о чём не умолял. Если твой образ жизни заключается в том, чтобы вставать на колени, когда на тебе лежат, осуждать не стану. Прими бой, получи деньги, получи матч-реванш и в то же время разбитое лицо. Это же элементарно, дурень», — написал Масвидаль.

Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем: