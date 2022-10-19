«Лёгкая работа». Чемпион мира из Казахстана Жанибек Алимханулы — о следующем бое

Чемпион мира по версии WBO, представитель Казахстана Жанибек Алимханулы (12-0) разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке. Он состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск. Алимханулы проведёт первую защиту пояса в бою с Дензелом Бентли (17-1-1) из Великобритании. Противостояние пройдёт на арене Palms Casino Resort в Лас-Вегасе.



Напомним, Алимханулы завоевал временный титул в мае нынешнего года, нокаутировав во втором раунде малоизвестного британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 KO). Позже обладатель полноценного титула, представитель США Деметриус Андраде решил оставить его вакантным из-за перехода во второй средний вес (до 76,2 кг).