Тренер Уайлдера: Деонтей — лучший тяжеловес в мире

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, признался, что считает своего подопечного «лучшим тяжеловесом и самым динамичный бойцом» в истории бокса.



«Деонтей — самый динамичный боец ​​в истории этого вида спорта. Нет в мире боксёра, который может делать всё, что умеет Уайлдер. Это правда лучший тяжеловес в мире и самый динамичный боец ​​в истории спорта. Если бы он не был моим братом, я бы всё равно так сказал. Я это знаю и вижу, а не просто так думаю. Он лучший прямо здесь и сейчас», — приводит слова Скотта BoxingScene.



В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса за три секунды до окончания первого раунда.

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На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.