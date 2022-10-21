Эдди Хирн дал прогноз на бой между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом
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Известный британский промоутер Эдди Хирн предположил, в чью пользу может закончиться потенциальный бой между мексиканцем Энди Руисом и американским боксёром Деонтеем Уайлдером. Хирн считает, что Бронзовый бомбардировщик не сумеет одержать победу в этом поединке.
«Поединок Уайлдера с Руисом — блестящий бой. Я вижу, как Энди побеждает Деонтея. Мне очень нравится, как боксирует Руис. Он выглядел лучше в бою с Ортисом и заслуженно победил.
Уайлдер был хорош в поединке с Хелениусом. Может быть, он уже и не в лучшей форме, но тем не менее остаётся очень опасным соперником. Деонтей великолепен в спорте, а Энди — настоящий воин», — приводит слова Хирна BoxingScene.
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На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.
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