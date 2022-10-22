Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб поддержал Зубайру Тухугова, который не смог сделать вес на турнире UFC 280

Хабиб поддержал Зубайру Тухугова, который не смог сделать вес на турнире UFC 280
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Зубайру Тухугова, который недавно опубликовал эмоциональный пост, сообщив о переходе в лёгкий дивизион.

«У каждого спортсмена в карьере бывают испытания. Уверен, брат, ты этот этап пройдёшь», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, российский боец UFC Зубайра Тухугов принял решение перейти в лёгкий дивизион после провальной весогонки перед турниром UFC 280. Он должен был драться с Лукасом Алмейдой из Бразилии, но поединок был отменён, так как Тухугов не смог уложиться в лимит полулёгкого веса.

Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.

Новость по теме
Зубайра Тухугов решил сменить весовую категорию после провальной весогонки на UFC 280

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022