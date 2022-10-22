Хабиб поддержал Зубайру Тухугова, который не смог сделать вес на турнире UFC 280

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Зубайру Тухугова, который недавно опубликовал эмоциональный пост, сообщив о переходе в лёгкий дивизион.

«У каждого спортсмена в карьере бывают испытания. Уверен, брат, ты этот этап пройдёшь», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, российский боец UFC Зубайра Тухугов принял решение перейти в лёгкий дивизион после провальной весогонки перед турниром UFC 280. Он должен был драться с Лукасом Алмейдой из Бразилии, но поединок был отменён, так как Тухугов не смог уложиться в лимит полулёгкого веса.

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