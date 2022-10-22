Зубайра Тухугов решил сменить весовую категорию после провальной весогонки на UFC 280

Российский боец UFC Зубайра Тухугов принял решение перейти в лёгкий дивизион после провальной весогонки перед турниром UFC 280. Напомним, он должен был подраться с Лукасом Алмейдой из Бразилии, но поединок был отменён, так как Тухугов не смог уложиться в лимит полулёгкого веса.
«Сегодня меня подвёл мой организм, я был в хорошей форме и заряжен на бой. Сделал всё, что смог, чтобы сделать вес, но что-то пошло не так. Сегодня был не мой день, мне не удобно перед болельщиками, перед братьями, которые прилетели поболеть за нас, и, конечно, перед командой, которые помогли во всём! А также перед UFC и перед моим соперником.
Но я не собираюсь опускать руки и хочу вернуться в строй в ближайшее время уже в новой для себя весовой категории — 70 кг», — написал Тухугов в своих социальных сетях.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.
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