Василевский: Яна не видят звездой UFC — невыгоден Лиге. Поэтому победу отдали О’Мэлли

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил решение судей отдать победу американцу Шону О'Мэлли по итогам боя с Петром Яном на турнире UFC 280.
«Здесь не столько Пётр виноват, сколько О’Мэлли был хорош. Шон был опасен — в каждом эпизоде хотел завершить бой. Как мне кажется, этих попыток было недостаточно для победы. Считаю, что Пётр Ян победил с небольшим преимуществом. Судьи отдали победу О’Мэлли, потому что наверняка видят в нём будущую звезду UFC. Шон — эпатажный, яркий и не представляет Россию, а это сейчас важно.
Победа над Яном — большой шаг вперёд для раздувания его личности. Моё мнение: Яна не видят звездой UFC — он невыгоден Лиге. Это было ключевым фактором при принятии решения», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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