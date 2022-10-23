Глава лиги M-1 Global: Махачева можно назвать вторым Хабибом

Глава лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн признался, что у него не было никаких сомнений в победе Ислама Махачева на турнире UFC 280.
«Я не сомневался в успехе Махачева. Его вполне можно назвать вторым Хабибом. Чувствуется его школа. Хорошо знаю Ислама, поскольку он провёл четыре поединка у меня в М-1. Признаться, ещё пару лет назад сказал: он будет чемпионом UFC. Абсолютно все его бои уже тогда получались зрелищными. К тому же он крайне профессиональный парень. Но слабые спортсмены к нам и не попадали. Вы видите, как здорово сейчас выступают в UFC и Рамазан Эмеев с Шавкатом Рахмоновым», — цитирует Финкельштейна «RT на русском».
Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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