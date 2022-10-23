Джейк Пол ответил Макгрегору, заявившему, что он имеет всё для победы над Махачевым

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боевыми искусствами, ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Ирландец ранее отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Чарльзом Оливейрой, заявив, что обладает всеми инструментами, которые позволят ему легко одолеть российского чемпиона UFC. Но спустя некоторое время Конор удалил свою публикацию.

«Единственные инструменты, которыми обладает Конор, это его твиттер-пальцы», — написал Джейк Пол в своих социальных сетях.

Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: