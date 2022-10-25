«Мне показалось, что это было подарочное решение». Марлон Вера — о победе О’Мэлли над Яном
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC эквадорец Марлон Вера дал комментарий по поводу поединка между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.
«Многие люди выставили 3-0 по раундам в пользу Яна. У меня 2-1 в пользу Яна. Мне понравился язык тела О’Мэлли. Но мне показалось, что это было подарочное решение», — сказал Вера в интервью Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
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