Пётр Ян снова повержен! Розовый пудель оказался кровожадным бульдогом

Сегодня, 22 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) проходит самый важный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Но пристальное внимание поклонников смешанных единоборств было приковано и к претендентскому бою россиянина Петра Яна, в котором он зарубился с американцем Шоном О’Мэлли. Прямо перед турниром стало известно, что победитель сразится за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Перед боем соперники мощно прошлись друг по другу. Началось всё ещё во время дуэли взглядов. Привычно спокойный россиянин неожиданно вспыхнул и толкнул американца в грудь. Но стычка быстро была ликвидирована организаторами, которые развели бойцов в разные стороны. А затем Ян грубо оскорбил О’Мэлли, сравнив с «шлюхой на обочине дороги». Тот же не стал отвечать Петру и заметил, что тоже толкнул бы себя на месте россиянина.
Пётр Ян снова повержен!
Фото: Chris Unger/Getty Images
О’Мэлли выходил в октагон очень уверенно. Он откровенно наслаждался тем, что получил такой статусный бой. А Ян эффектно появился под новую песню. Он сменил «Стволок за поясок» на «Бойцовскую тропу» – трек хип-хоп-исполнительницы Drummatix из Омска. Он посвящён пути российского бойца. А текст написал фанат Яна Роман Карпенко.
Ян начал поединок намного активнее и смутил этим соперника. А затем Шон ткнул российскому бойцу в глаз, но сделал это случайно и моментально извинился. Пётр отреагировал, полез в борьбу и хорошо попал коленом в голову. На исходе первого раунда Беспощадный поднял американца над собой и воткнул в канвас. Под занавес пятиминутки О’Мэлли несколько раз попытался достать соперника, но попасть акцентированно так и не смог.
Розовый пудель оказался кровожадным бульдогом
Фото: Chris Unger/Getty Images
А во втором раунде Ян включился на максимум. Он с ходу начал молотить соперника. Поймал встречный удар и чуть не рухнул. Но и Шон заигрался, Пётр нашёл возможность и также уронил оппонента. Россиянин начал шикарно бороть американца, грамотно подсекал его и снова попадал. О’Мэлли свалился в сумбур и начал искать лаки-панч. Хорошо залетали удары с левой ноги по корпусу от Яна. Концовку второго раунда Беспощадный забрал целиком и полностью.
О’Мэлли выдал лучший бой в жизни
Фото: Chris Unger/Getty Images
На старте третьего раунда американцу здорово прилетело с разножки. А затем у О’Мэлли открылось второе дыхание. Он точно попал в бровь и оставил на лице Яна внушительную сечку. И началась настоящая рубка, соперники обменивались оглушительными по силе ударами. Каждый хотел закончить поединок досрочно. Беспощадный оставил концовку боя за собой, но финишировать О’Мэлли так и не смог.
Судьи не смогли договориться и раздельным решением отдали победу американцу. О’Мэлли сенсационно перебил Яна и заслужил титульник. Теперь его ждёт поединок с Алджамейном Стерлингом или Ти Джеем Диллашоу.
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