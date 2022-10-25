Тренер Махачева назвал бойца, заслужившего выйти с Исламом на титульный бой

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, рассказал, какой боец заслуживает титульного поединка с его подопечным.
«Кто со спортивной точки зрения более достоин этого боя? Но это не совсем про настоящий спорт, UFC — это спорт в формате шоу. Так что с точки зрения спорта Дариуш точно заслужил побороться за титул. Он на 100 % достоин в следующем поединке сразиться за пояс. Но поскольку есть уклон в сторону развлечения, то болельщики хотят, чтобы сошлись Алекс (Волкановски) и Ислам, потому что это бой двух королей в своих дивизионах», — приводит слова Мендеса MMA Junkie со ссылкой на Submission Radio.
Напомним, Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бенеил Дариуш в этот же вечер единогласным решением судей одолел Матеуша Гамрота.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC.
- 25 октября 2022
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