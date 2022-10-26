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Минеев хочет получить 50 миллионов рублей за боксёрский бой с Исмаиловым

Минеев хочет получить 50 миллионов рублей за боксёрский бой с Исмаиловым
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, какой гонорар он должен получить за боксёрский поединок с Магомедом Исмаиловым, если такой бой состоится.

«Насчет шансов Маги в нашем поединке по боксу я уже высказывался. Я считаю, что у него нет шансов, как и по ММА, всё закончится в третьем раунде. Для него нокаутом.

Его бой с Иличем видел – это, наверное, одни из самых лёгких денег, которые он зарабатывал. Молодец, заработал, хорошо, что есть люди, которые готовы платить такие деньги бойцам. Я могу только порадоваться за него и за индустрию, за наших атлетов, которые получают стоящие гонорары.

Но если за это люди заплатили 30 миллионов, то за мой поединок с Магой по правилам бокса они должны заплатить 50 миллионов. Мне. А с ним пусть сами договариваются», — сказал Минеев на YouTube-канале AMC Fight Nights LIVE.

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