Последний бой перед армией. Минеев решил вернуться к истокам

Один из самых популярных российских ММА-бойцов Владимир Минеев недавно получил повестку из военкомата. Боец, ранее служивший в воздушно-десантных войсках, в ближайшее время снова окажется на службе в армии. Но перед этим успеет провести ещё один поединок! Как рассказал один из российских промоутеров, 18 ноября Минеев подерётся по правилам кикбоксинга с известным бразильцем Фернандо Родригесом. Место встречи — ледовый дворец ЦСКА.

Перед тем как снова надеть военную форму, Минеев решил вернуться к истокам. Владимир начинал именно в кикбоксинге, которым занялся ещё в раннем детстве. В качестве любителя он выиграл чемпионаты России и Европы, после чего добился немалых успехов в профессиональном кикбоксинге. И уже потом окончательно перебрался в смешанные единоборства, где активно использует свои кикбоксёрские навыки. Поэтому ничего необычного в таком поединке для Владимира не будет.

Тем более что меньше месяца назад Минееву уже пришлось выступить по правилам кикбоксинга после длительной паузы. Соперником россиянина стал габаритный этнический босниец Мирко Джун, представляющий Бельгию. Но огромный парень стал для Владимира просто подарком: за счёт невероятной разницы в мастерстве Минеев методично превращал оппонента в боксёрскую грушу, после чего нокаутировал коленом в прыжке. Чтобы утешить Джуна, Владимир вручил ему десантный берет.

Теперь Минеева ждёт более серьёзный соперник. Фернандо Родригес — опытный бразилец с богатым бэкграундом в кикбоксинге. Фернандо давно «прописался» в России, где выступает как по правилам ММА, так и в боксёрских поединках. Недавно Родригес ещё и угодил в скандал, в рамках трэш-тока заявив, что российские бойцы «слабы духом». Впрочем, бразилец быстро понял свою ошибку и объявил, что его просто не так поняли. Кстати, российские спортсмены бьют татуированного бойца достаточно регулярно.

Побьёт Родригеса и Минеев — тут практически нет вариантов. Да, у бразильца солидные габариты и мощная «колотушка», но Владимир — спортсмен совсем другого уровня. Высочайшая техническая оснащённость позволит россиянину спокойно переиграть Фернандо, избежав его тяжёлых ударов. К тому же Родригес быстро устаёт, а его челюсть перестала выдерживать жёсткие попадания. Скорее всего, в первых двух раундах Минеев измотает оппонента, а потом — попробует нокаутировать. Шансы на досрочное завершение будут велики.

Владимир Минеев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

После Владимир отправится в армию, если ничего не изменится: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен быть тут. Куда поеду на сборы — пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Моё отношение (предписание) ничего не решает. Я пришёл по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил её. Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции.

Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас. Нужно всегда вставать при гимне, знать его. Нужно с достоинством и гордостью относиться к воинским знамёнам и символам страны, в армии служить. Для меня патриотизм с молоком матери усвоен», — рассказывал Минеев «Матч ТВ».