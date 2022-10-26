Кормье объяснил, почему победа Махачева над Оливейрой вошла в историю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье объяснил, почему выступление российского легковеса Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), является историческим.

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом во втором раунде и стал новым обладателем титула организации.

«Ислам сделал то, что сделал, с Чарльзом Оливейрой, который был в форме и был готов. Но Ислам в точности понимал, что ему нужно делать, и это сразу стало понятно.

Я бывал в ручном треугольнике этого парня, и он очень жёсткий. В тот момент, когда он пробрался через защиту и Чарльз Оливейра постучал… Говорю вам, это было одно из самых доминирующих выступлений, которые мы когда-либо видели от претендента на титул», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.